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С 1 июня в России введут новый перечень запретов на использование машин
Среди нововведений — запрет на использование летней резины зимой и зимней летом. За руль нельзя садиться, если не на всех колесах есть зимние шины.

С 1 июня МВД планирует ввести новый перечень запретов на использование машин. Об этом говорится в проекте постановления, с которым ознакомился ТАСС.

Среди нововведений — запрет на использование летней резины зимой и зимней летом. За руль нельзя садиться, если не на всех колесах есть зимние шины. Водителей также обяжут ставить колеса того размера, который предусмотрен заводом-изготовителем автомобиля.

На машине нельзя будет ездить не только когда на ремне безопасности есть надрывы на лямке или ремень отсутствует вовсе, но и в том случае, если замок не фиксирует язычок лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а также если лямка не вытягивается или не втягивается в катушку.

Если автомобиль заправляют газом, на каждом баллоне должен быть оформленный его изготовителем паспорт, серийный номер и обозначение.

Также в МВД хотят запретить пользоваться машиной со сломанной аппаратурой спутниковой навигации и системой вызова экстренных оперативных служб, предусмотренных изготовителем.