Рязанка стала второй на чемпионате России по стрельбе из лука

Соревнования проводили в Орле с 26 по 31 января. В них участвовали 360 спортсменов из 39 регионов.

Рязанка Вероника Санина стала второй на чемпионате России по стрельбе из лука. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил региональный минспорт.

Соревнования проводили в Орле с 26 по 31 января. В них участвовали 360 спортсменов из 39 регионов.

Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП» и ГАУ РО «СШОР ЦСК» Вероника Санина уступила «золото» Наталье Авдеевой из Калининграда.

Рязанка тренируется под руководством тренеров Маркова М.А. и Марковой Е.И.