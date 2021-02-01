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«Рязаньгоргаз» приступил к газификации индустриального парка «Рязанский»
Реализация проекта создаст условия для развития ряда объектов промышленности, а также транспортной и логистической инфраструктуры на территории парка площадью 560 га. Здесь планируется локализация своих производств отечественных и иностранных компаний.

Специалисты «Рязаньгоргаз» приступили к газификации индустриального (промышленного) парка «Рязанский». Проект осуществляется в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по заказу «Корпорации развития Рязанской области». Реализация проекта создаст условия для развития ряда объектов промышленности, а также транспортной и логистической инфраструктуры на территории парка площадью 560 га. Здесь планируется локализация своих производств отечественных и иностранных компаний.

Чтобы создать условия для подключения перспективных потребителей — резидентов парка, «Рязаньгоргаз» построит газопровод высокого давления длиной 830 метров, а также установит пункт редуцирования газа шкафного типа для снижения давления с высокого на среднее. На сегодняшний день завершены проектно-изыскательские работы, подведены итоги конкурсных процедур и выбран подрядчик для производства строительно-монтажных работ. Выполнена расчистка площадки, в настоящее время производится укладка полиэтиленовых труб методом горизонтально-направленного бурения.

«Газификация площадки будущего индустриального парка — одно из важных условий реализации этого крупного долгосрочного проекта, значимого для всего региона. Это повысит экономический потенциал нашего города, создаст новые рабочие места, а мы в свою очередь, обеспечим наших будущих потребителей безопасным, самым экономичным и экологически чистым топливом», — отметила заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям АО «Рязаньгоргаз» Елена Душина.