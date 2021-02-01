Россиян предупредили об уловках мошенников с «ковидными паспортами»

Роскачество предупредило об уловках мошенников с «ковидными паспортами». По словам экспертов, хлоумышленники пытаются убедить тех, кто вакцинировался от коронавируса, что якобы скоро «ковидные паспорта» станут обязательными, а непривитых граждан ограничат в правах​​​.

Роскачество предупредило об уловках мошенников с «ковидными паспортами». По словам экспертов, хлоумышленники пытаются убедить тех, кто вакцинировался от коронавируса, что якобы скоро «ковидные паспорта» станут обязательными, а непривитых граждан ограничат в правах​​​.

Мошенники предлагают россиянам приобрести поддельный документ.

В других случаях россиян просят сообщить логин и пароль от «Госуслуг», чтобы «добавить» в него «ковидный паспорт».

Специалисты советуют перепроверять информацию, не переводить деньги и не назвать персональные данные. Те, кто доверился злоумышленникам, могут потерять деньги или даже попасть под уголовную ответственность.