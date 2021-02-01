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Россиян предупредили о подорожании техники и одежды
В первую очередь это касается готовой импортируемой продукции — бытовой техники, обуви и одежды. Они подорожают на 10-15%.

Из-за резкого повышения цен на контейнерные морские перевозки в России скоро подорожают определенные категории товаров. Об этом предупреждают участники рынка, передает РБК.

В первую очередь это касается готовой импортируемой продукции — бытовой техники, обуви и одежды. Они подорожают на 10-15%.

Стоимость поставок за один контейнер к концу 2020 года выросла с 1,5 тысячи долларов до 9 тысяч. По словам представителя производителя бытовой техники, в такой контейнер помещается 60-70 холодильников. То есть дополнительно на каждый придется более 100 долларов расходов.

Владелец нескольких обувных брендов предупредил о росте цен в торговых точках на 2-20%. Так участники рынка говорят о резком подорожании моноблоков и компьютерных корпусов.

Отмечается, что поводом для роста цен на контейнерные перевозки стали выборы в США. После победы на них Джо Байдена резко возрос спрос на грузоперевозки между Америкой и Китаем, поэтому все свободные суда перебросили на это направление.