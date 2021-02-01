\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 01
-8°
Втр, 02
-9°
Срд, 03
-6°
ЦБ USD 76.25 0.06 30/01
ЦБ EUR 92.3 0.17 30/01
Нал. USD 75.15 / 77.36 12:19
Нал. EUR 91.32 / 91.7 10:19
Новости
Коронавирус
Публикации
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 19:09
9 938
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
9 814
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
14 681
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
22 января 15:24
22 582
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Росгвардейцы задержали пьяного рязанца на «Волге»
Группе задержания отделения вневедомственной охраны по Клепиковскому району из дежурной части полиции поступила ориентировка на ездившую по Туме «Волгу». По предварительной информации, водитель был пьян.

Росгвардейцы задержали пьяного рязанца на «Волге». Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Группе задержания отделения вневедомственной охраны по Клепиковскому району из дежурной части полиции поступила ориентировка на ездившую по Туме «Волгу». По предварительной информации, водитель был пьян.

Рогвардейцы и полицейские нашли и заблокировали машину на улице Пушкина. Отмечается, что за рулем «Волги» был мужчина 1986 года рождения с явными признаками опьянения. Его передали автоинспекторам.