Росгвардейцы задержали пьяного рязанца на «Волге»

Группе задержания отделения вневедомственной охраны по Клепиковскому району из дежурной части полиции поступила ориентировка на ездившую по Туме «Волгу». По предварительной информации, водитель был пьян.

Росгвардейцы задержали пьяного рязанца на «Волге». Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Группе задержания отделения вневедомственной охраны по Клепиковскому району из дежурной части полиции поступила ориентировка на ездившую по Туме «Волгу». По предварительной информации, водитель был пьян.

Рогвардейцы и полицейские нашли и заблокировали машину на улице Пушкина. Отмечается, что за рулем «Волги» был мужчина 1986 года рождения с явными признаками опьянения. Его передали автоинспекторам.