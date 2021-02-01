После жалобы рязанки на темную и заснеженную дорогу завели дело

Женщина пожаловалась на состояние дороги на улице Советской Армии в селе Дубровичи. Проверка показала, что там нет освещения, пешеходных дорожек, а на проезжей части присутствуют наледь и рыхлый снег.

После жалобы рязанки на темную и заснеженную дорогу на главу Дубровического сельского поселения завели дело по части 1 статьи 12.34 КоАП. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Женщина пожаловалась на состояние дороги на улице Советской Армии в селе Дубровичи. Проверка показала, что там нет освещения, пешеходных дорожек, а на проезжей части присутствуют наледь и рыхлый снег.

Главе Дубровического сельского поселения внесли представление. Оно находится на стадии рассмотрения.