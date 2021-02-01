Очевидцы: водитель автобуса Скопин-Москва избежал столкновения с легковушкой

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что автобус стал участником ДТП.

В воскресенье, 31 января, пассажирский автобус, следовавший из Скопина в Москву, едва не попал в аварию. Как рассказали очевидцы, на дороге столкнулись две легковушки, а водитель автобуса Игорь Темников смог остановить его в метре от одного из автомобилей.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что автобус стал участником ДТП.

Пассажиры поблагодарили Темникова за профессионализм, никто из них не пострадал.