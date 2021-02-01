Медведев оценил возможность отключения России от глобального интернета

Дмитрий Медведев оценил возможность отключения России от глобального интернета. По словам зампредседателя Совбеза, это возможно, «если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову», передает РИА Новости.

Дмитрий Медведев оценил возможность отключения России от глобального интернета. По словам зампредседателя Совбеза, это возможно, «если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову», передает РИА Новости.

Медведев подчеркнул, что на этот случай у властей есть план действий.

Он также упомянул и об уже звучавших угрозах отключения страны от системы международных расчетов SWIFT.

«Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети», — сказал Медведев.

Замглавы Совбеза напомнил о законе, который позволяет российскому сегменту интернета работать автономно.

Отметим, систему передачи финансовых сообщений (СПФС) создали в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.