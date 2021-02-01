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Мать избитых под Рязанью детей арестовали
Напомним, 19 января двух маленьких мальчиков отобрали у матери и поместили в ОДКБ. В настоящее время они находятся в больнице. У старшего на лице и теле гематомы и ссадины.

Викторию Арзамасцеву — мать двоих маленьких детей, которых избили в Рыбном, арестовали. Ходатайство следователя поддержал районный прокурор, суд его удовлетворил, сообщил сайт надзорного органа.

Следователи возбудили уголовные дела по пункту «г» части 2 статьи 117 и 156 УК.

«По версии следствия, подозреваемая ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности по воспитанию и содержанию детей, не кормила и мер по обеспечению питанием детей не принимала, что повлекло причинение им физических страданий», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 января двух маленьких мальчиков отобрали у матери и поместили в ОДКБ. В настоящее время они находятся в больнице. У старшего на лице и теле гематомы и ссадины.