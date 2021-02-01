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Ключевой показатель. За год в Рязанской области построят 756 тысяч кв м жилья
Отметим, что в 2020 году в регионе сдали лишь 646,9 тысячи кв м, что на 15% ниже планового показателя на 2021 год.

В 2021 году в Рязанской области планируют сдать в эксплуатацию 756 тысяч кв м жилья. 470 тысяч из них возведут в Рязани, сообщили РЗН. инфо в региональном минстрое.

По данным министерства, на территории региона сейчас строится 98 многоквартирных домов. По 16 тысячам договоров долевого участия 60 застройщиков привлекли около 41 миллиарда рублей.

Отметим, что в 2020 году в регионе сдали лишь 646,9 тысячи кв м, что на 15% ниже планового показателя на 2021 год.