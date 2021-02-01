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Главбуху рязанских детсадов вынесли приговор за хищение четырех миллионов
Во время расследования выяснилось, что 44-летняя женщина оформляла на свое имя платежные поручения о получении зарплаты, завышая положенные суммы. Ущерб превысил четыре миллиона рублей.

Главбуху рязанских детсадов вынесли приговор за хищение свыше четырех миллионов рублей. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время расследования выяснилось, что 44-летняя женщина оформляла на свое имя платежные поручения о получении зарплаты, завышая положенные суммы. Ущерб превысил четыре миллиона рублей.

Рязанку признали виновной в совершении ряда мошеннических действий с использованием служебного положения. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы, это наказание считается условным сроком на четыре года.

Приговор не вступил в законную силу.