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Еще 107 рязанцев заразились коронавирусом
В России зарегистрировали 17 648 случаев заражения (всего 3 868 087). Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области зафиксировали еще 107 новых случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Число заражений в регионе достигло 22 009. Выздоровел 81 человек, всего 20 052. За время пандемии скончались 227 пациентов.

В России зарегистрировали 17 648 случаев заражения (всего 3 868 087). За сутки выписали 18 169 человек, за весь период — 3 318 173. За сутки умерли 437 пациентов, за весь период — 73 619.