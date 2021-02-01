Активисты: неизвестные захватили дом Циолковского в Рязани

Представитель рязанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Андрей Петруцкий сообщил, что ночью 31 января неизвестные захватили дом Циолковского на улице Введенской. По его словам, на двух дверях дома №40 сбили замки, в одной из трех комнат сделали три спальных места со столами.

Представитель рязанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Андрей Петруцкий сообщил, что ночью 31 января неизвестные захватили дом Циолковского на улице Введенской.

По его словам, на двух дверях дома №40 сбили замки, в одной из трех комнат сделали три спальных места со столами. Также вскрыт вход на второй этаж.

Петруцкий отметил, что полиция задержала злоумышленников.

«Но как у нас заведено, через 3 часа их отпускают, т. к. от владельцев или арендаторов здания нет заявления, и уголовное дело не заводят. Арендаторы здания дом не охраняют», — сообщил активист.

Андрей Петруцкий отметил, то члены рязанского отделения ВООПИК закрыли вход в здание.

«Но надолго ли? — задается он вопросом. — Такое предательское отношение властей к объектам культурного наследия уже привело к утрате ОКН муниципального значения — дома Постникова на улице Садовой, 42. Сотрудники мэрии два раза выгоняли бродяг из дома, забивали все двери, вызывали полицию, но их отпускали. На третий раз дом подожгли».

Петруцкий напомнил, что еще один дом Циолковского на улице Садовой сгорел в 90-е годы.