В Рязанской области жертвами коронавируса стали еще 13 человек

Еще 13 жителей Рязанской области скончались от COVID-19. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщает федеральный оперштаб.

Еще 13 жителей Рязанской области скончались от COVID-19. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщает федеральный оперштаб.

Всего жертвами коронавируса за время пандемии стали 2503 рязанца.

За сутки зафиксировали 120 случаев заражения, 241 житель выздоровел. Всего в регионе переболели 61 518 человек, выздоровели 57 234 пациента.

В России четвертый день подряд зарегистрировали менее 22 тысяч новых случаев COVID-19 — 20 638 за последние сутки. Умерли 926 пациентов, за все время — 308 860 человек.