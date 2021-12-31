В Рязанской области 1 января ожидается мокрый снег и гололед
В Рязанской области в субботу, 1 января, ночью ожидаются небольшие, днем умеренные осадки — снег, мокрый снег, морось. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в субботу, 1 января, ночью ожидаются небольшие, днем умеренные осадки — снег, мокрый снег, морось. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно. Местами гололед, налипание мокрого снега. Гололедица.
Температура воздуха по области ночью −8…−3 градусов, днем −4…+1 градус.
Ветер южный, днем с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.