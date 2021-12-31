В Рязани задержали телефонную мошенницу

В Рязани задержали соучастницу мошеннической схемы «Ваш родственник стал виновником ДТП». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани задержали соучастницу мошеннической схемы «Ваш родственник стал виновником ДТП». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники управления уголовного розыска совместно с коллегами из территориальных отделов полиции задержали 29-летнюю ранее судимую жительницу Клепиковского района, подозреваемую в мошенничестве по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП».

В декабре в полицию стали поступать заявления от обманутых рязанцев, преимущественно пожилых. Злоумышленники звонили им и сообщали, что их близкие родственники совершили ДТП и им срочно необходимы деньги для компенсации ущерба потерпевшим. Доверчивые пенсионеры передавали сбережения женщине-курьеру, лицо которой было скрыто защитной маской. Спустя некоторое время пожилые люди перезванивали родственникам и узнавали, что с ними ничего не случалось.

Потерпевшими за пять дней декабря стали 12 человек — женщины в возрасте от 54 до 88 лет и один 78-летний мужчина. Суммы передавали разные — от 70 до 200 тысяч рублей. Общая сумма ущерба превысила 2 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что действовал один человек. Оперативники установили личность предполагаемой соучастницы мошеннической схемы и задержали ее. Злоумышленницей оказалась 29-летняя ранее судимая за кражи жительница Клепиковского района, которая приехала в Рязань на криминальные заработки и проживала в гостинице.

Задержанная была в сговоре со звонившими и достоверно знала о том, что граждане передают сбережения, которые аферисты выманили обманным путем. Злоумышленница применяла меры конспирации: меняла одежду, маски и перчатки.

Возбуждены уголовные дела, решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу.

Устанавливают причастность женщины к совершению аналогичных эпизодов мошенничеств, в том числе на территории других регионов.

УМВД России по Рязанской области проводит профилактическую, оперативную и следственную работу по противодействию мошенничеству. В течение двух последних месяцев 2021 года сотрудники уголовного розыска задержали пять лиц, причастных к обману пожилых граждан, возбуждены уголовные дела.

Работа по поиску мошенников продолжается.

Напомним, ранее рязанские полицейские обещали задержать мошенницу.