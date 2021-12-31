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В Рязани водитель въехал в припаркованную машину и покинул место ДТП
Рязанцы ищут свидетелей аварии, которая произошла ночью 31 декабря. Пост опубликован в соцсетях.

Рязанцы ищут свидетелей аварии, которая произошла ночью 31 декабря. Пост опубликован в соцсетях.

По словам автора поста, авария произошла в районе Недостоево ночью, около 3:30. Водитель въехал в припаркованную KIA RIO и скрылся с места ДТП.

«Всех, кто мог что-то видеть или проезжал мимо, просим откликнуться! Хочется верить в чудо под Новый год и надеемся, что виновник найдется! Телефон для связи +7 (910) 573-33-39».