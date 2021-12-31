В Рязани водитель въехал в припаркованную машину и покинул место ДТП

Рязанцы ищут свидетелей аварии, которая произошла ночью 31 декабря. Пост опубликован в соцсетях.

Рязанцы ищут свидетелей аварии, которая произошла ночью 31 декабря. Пост опубликован в соцсетях .

По словам автора поста, авария произошла в районе Недостоево ночью, около 3:30. Водитель въехал в припаркованную KIA RIO и скрылся с места ДТП.