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В полиции прокомментировали ДТП возле здания рязанской филармонии
В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла возле здания филармонии в Рязани в среду, 30 декабря.

В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла возле здания филармонии в Рязани в среду, 30 декабря.

Авария случилась примерно в 21:15 вблизи дома № 26 по улице Ленина, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Hyundai Sonata под управлением 50-летнего рязанца столкнулся с автомобилем ВАЗ 2115 под управлением 68-летнего местного жителя.

В результате происшествия 84-летняя пассажирка иномарки получила травмы. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится административное расследование. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее появилось фото с места происшествия.