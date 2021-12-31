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Рязанцы рассказали, что в ТЦ «Александровский» брызнули перцовым баллончиком
Очевидцы рассказали, что в торговом центре «Александровский» на улице Новаторов произошел инцидент — кто-то брызнул перцовым баллончиком.

Очевидцы рассказали, что в торговом центре «Александровский» на улице Новаторов произошел инцидент — кто-то брызнул перцовым баллончиком. Это произошло в пятницу, 31 декабря, около 17:00 в ресторане «Томато».

По словам рязанки, из-за этого ее не пустили в заведение.

Выясняется официальная информация.