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Россиян предупредили о насекомых в новогодних елях
Дендролог Лев Яковлев рассказал, что в новогодних елях могут прятаться клещи и клопы, которые просыпаются в тепле. По его словам, обработать деревья в питомнике так, чтобы на них не было таких насекомых, практически невозможно.

Дендролог рассказал, что в новогодних елях могут прятаться клещи и клопы, которые просыпаются в тепле. Об этом Лев Яковлев рассказал в беседе с «МК».

По его словам, обработать деревья в питомнике так, чтобы на них не было таких насекомых, практически невозможно — для этого нужно было бы применять токсичные для окружающей среды инсектициды.

«В подавляющем большинстве случаев опасности для здоровья мелкие насекомые, которые могут быть на елке или пихте, не представляют. Можно столкнуться с лесными клопами, паутинными клещами и еще несколькими видами насекомых, живущих в экосистеме хвойного леса», — отметил дендролог.

По словам специалиста, в хвойном лесу обитает только один вид опасных для человека насекомых — иксодовые клещи, которые переносят энцефалит и боррелиоз. Их наличие на пихтах, продаваемых в кадках, маловероятно, но стоит учитывать регион поставки дерева. В группе риска — эндемичные по энцефалиту и боррелиозу регионы.

Яковлев отметил, что лучше не устанавливать живую ель рядом с комнатными растениями, чтобы паутинный клещ не переполз на постоянную флору помещения.