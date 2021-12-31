Путин подписал указ о Годе культурного наследия народов России
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия. Документ опубликован на портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Провести в 2022 году в Российской Федерации Год культурного наследия народов России», — сообщается в документе.
Согласно указу, глава государства постановил образовать организационный комитет, которому предстоит утвердить план основных мероприятий.