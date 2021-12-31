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Москвича будут судить за ДТП с двумя жертвами в Михайловском районе
Жителю Москвы грозит до семи лет лишения свободы за совершение ДТП, в котором погибли два человека. Авария произошла на рязанском участке трассы М6, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Жителю Москвы грозит до семи лет лишения свободы за совершение ДТП, в котором погибли два человека. Авария произошла на рязанском участке трассы М6, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Зампрокурора Михайловского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Москвы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В ходе следствия установлено, что мужчина, управляя автомобилем-автопоездом в составе грузового седельного тягача Volvo на дороге Р-22 «Каспий» сообщением Москва — Астрахань, проходящей по территории Михайловского района, нарушил правила ПДД и въехал в остановившийся автомобиль Kia Rio. После этого Volvo продолжил движение и пересек дорожную разметку, выехав на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot. Далее Volvo выехал на обочину и врезался в металлическое ограждение.

В результате ДТП от полученных травм водитель Peugeot Partner и ребенок из Kia Rio погибли на месте.

Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора обвинительным заключением направлено в Михайловский районный суд для рассмотрения по существу.

Виновнику могут назначить наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, авария произошла летом 2019 года.