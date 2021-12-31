Глава рязанского минздрава рассказал о темпах вакцинации от СOVID-19

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в регионе. На 27 декабря первым компонентом вакцинировано 556,8 тысяч человек, ревакцинировано — 90,3 тысяч.

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в регионе. По его словам, для создания коллективного иммунитета в регионе необходимо привить 80% населения.

«Сейчас у нас 78. На 27 декабря первым компонентом вакцинировано 556,8 тысяч человек, ревакцинировано — 90,3 тысяч. В медицинских организациях есть в наличии все виды вакцин», — пояснил Прилуцкий в интервью РЗН. инфо.

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