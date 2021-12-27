В Рязани подвели итоги регионального конкурса детских общественных объединений

В номинации «Лучшее первичное отделение» первое место заняла организация школы № 7 «Русская классическая школа».

В Рязани подвели итоги регионального конкурса детских общественных объединений. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В четверг, 23 декабря, в культурном пространстве «Фабрика» прошел слет детских общественных объединений. Каждый год он собирает педагогов и активистов Российского движения школьников и других детских организаций.

На встрече подвели итоги конкурса детских общественных организаций. В финале участникам надо было презентовать стратегию развития детской организации и выполнить творческое задание.

По итогам конкурсных испытаний в номинации «Лучшее первичное отделение» первое место заняла организация школы № 7 «Русская классическая школа», второе — первичное отделение школы № 75.

В номинации «Лучшее местное отделение» местное отделение РДШ Рязани заняло третье место.