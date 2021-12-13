В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик умер в стоматологии во время введения наркоза

После нескольких вдохов у ребенка остановилось сердце.

В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик умер в стоматологическом кресле. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила « Фонтанка ».

Трагедия случилась в Приморском районе Петербурга в субботу, 11 декабря, в детской частной стоматологической клинике. Ребенок пришел вместе с матерью. Его сначала осмотрел педиатр, а затем ему наложили на лицо маску для введения в наркоз. После нескольких вдохов у ребенка остановилось сердце.

В течение 45 минут врачи проводили реанимационные действия, однако позже медики констатировали смерть.

Прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).