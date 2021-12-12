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ВОЗ заявила о распространении омикрон-штамма в 63 странах
Омикрон-штамм коронавируса уже выявили в 63 странах. Эта информация опубликована на сайте ВОЗ 10 декабря.

Омикрон-штамм коронавируса уже выявили в 63 странах. Эта информация опубликована на сайте ВОЗ 10 декабря.

По предварительным данным, по скорости распространения новый штамм может превзойти вариант дельта.

В организации подчеркнули, что сейчас пока непонятно, почему омикрон распространяется так стремительно.

«Учитывая имеющиеся на сегодняшний день сведения, можно предположить, что этот субвариант будет превосходить вариант дельта там, где вирус распространяется внутри сообществ», — отметили в ВОЗ.