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В Сасовском районе произошла массовая авария
В Сасовском районе вечером 10 декабря произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария случилась примерно в 20:25 на 32-м километре дороги Шацк — Касимов, около магазина «Пятерочка», сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Сасовском районе вечером 10 декабря произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария случилась примерно в 20:25 на 32-м километре дороги Шацк — Касимов, около магазина «Пятерочка», сообщается на сайте ИД «Пресса».

По словам сотрудников полиции, Opel Astra, за рулем которого находилась женщина, поворачивал налево вне перекрестка. Opel не пропустил ВАЗ-2114, который ехал во встречном направлении. Машины столкнулись, затем «четырнадцатая» по инерции врезалась в Mazda-5 под управлением 38-летнего жителя Арзамаса.

Водителя «четырнадцатой», 23-летнего сасовца, доставили в травматологическое отделение с переломами. Его пассажир, 32-летний местный житель, также получил травму.