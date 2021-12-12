В Рыбновском районе убрали несанкционированную свалку
На въезде в деревню Перекаль Рыбновского района ликвидировали несанкционированную мусорную свалку. Об этом сообщается в группе ЦУР Рязанской области «ВКонтакте».
На въезде в деревню Перекаль Рыбновского района ликвидировали несанкционированную мусорную свалку. Об этом сообщается в группе ЦУР Рязанской области
На свалку попросили обратить внимание местную администрацию местные жители.
Администрация района оперативно приступила к работам. Ликвидировать завалы пришлось в течение нескольких дней. В результате территорию очистили от мусора и пообещали огородить.