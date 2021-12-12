В Рязанской области еще 18 человек стали жертвами коронавируса
Еще 18 жителей Рязанской области скончались от коронавируса. Об этом сообщает в воскресенье, 12 декабря, федеральный оперштаб. Всего за время пандемии умерли 2202 жителя региона.
Еще 18 жителей Рязанской области скончались от коронавируса. Об этом сообщает в воскресенье, 12 декабря, федеральный оперштаб. Всего за время пандемии умерли 2202 жителя региона.
Зафиксировали 213 новых случаев заражения, выздоровели 479 рязанцев.
Всего коронавирусом заболели 58 144 жителя региона, вылечился 52 061 человек.