В Рязанской области еще 18 человек стали жертвами коронавируса

Еще 18 жителей Рязанской области скончались от коронавируса. Об этом сообщает в воскресенье, 12 декабря, федеральный оперштаб. Всего за время пандемии умерли 2202 жителя региона.