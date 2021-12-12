В Подмосковье пятилетняя девочка въехала в поезд, катаясь на «ватрушке»

В подмосковном Королеве пятилетняя девочка ударилась о колесо поезда, катаясь на «ватрушке». Проводится проверка, сообщает в воскресенье, 12 декабря, пресс-служба ГСУСК. России по Московской области.

В подмосковном Королеве пятилетняя девочка ударилась о колесо поезда, катаясь на «ватрушке». Проводится проверка, сообщает в воскресенье, 12 декабря, пресс-служба ГСУСК. России по Московской области.

По предварительным данным, ребенок катался с родителями с горки на тюбинге. В какой-то момент «ватрушка» наехала на бугор и изменила направление, поехав в сторону железнодорожных путей. Девочка ударилась головой о колесо поезда, ее госпитализировали. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь.

Следователи проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.