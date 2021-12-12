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Стали известны сроки проверки эффективности «Спутника V» против омикрона
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках проверки эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма коронавируса. Эффективность российской вакцины проверят в течение десяти дней, заявил он РИА Новости.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках проверки эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма коронавируса. Эффективность российской вакцины проверят в течение десяти дней, заявил он РИА Новости.

«Я думаю, что десяти дней хватит, чтобы проверить эффективность», — отметил Гинцбург.

Напомним, ранее центр Гамалеи выделил образец штамма омикрона у российских туристов, приехавших из-за границы.