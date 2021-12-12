Стали известны сроки проверки эффективности «Спутника V» против омикрона
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках проверки эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма коронавируса. Эффективность российской вакцины проверят в течение десяти дней, заявил он РИА Новости.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках проверки эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма коронавируса. Эффективность российской вакцины проверят в течение десяти дней, заявил он
«Я думаю, что десяти дней хватит, чтобы проверить эффективность», — отметил Гинцбург.
Напомним, ранее центр Гамалеи выделил образец штамма омикрона у российских туристов, приехавших из-за границы.