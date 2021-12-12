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Стали известны подробности убийства пенсионера хабаровскими школьницами
Стали известны мотивы школьниц, которые до смерти избили пенсионера в Хабаровском крае. Об этом рассказали их одноклассники изданию «Подъем».

Стали известны мотивы школьниц, которые до смерти избили пенсионера в Хабаровском крае. Об этом рассказали их одноклассники изданию «Подъем».

По словам подруги, одной из школьниц не нравился запах соседа и лай его собаки. Также якобы девочки жаловались, что мужчина нецензурно выражался в их адрес и часто выпивал. Подруга также рассказала, что перед происшествием девочек «напоила» взрослая сожительница брата одной из них.

Другие знакомые рассказали, что не ожидали от них подобного.

«Я бы не сказала, что […] агрессивная, я ее знаю с хорошей стороны. Приятная в общении девочка. Единственное, что пьет и курит», — отметила одна из приятельниц.

«Газета.ру» со ссылкой на друга одной из школьниц пишет, что она жаловалась на попытку изнасилования отчимом и частные ссоры с матерью. Обе девочки часто выпивали, но агрессивными не были.

По данным РЕН ТВ, обе школьницы из неблагополучных семей. Известно, что девочки вели TikTok и участвовали в разнообразных челленджах.

Напомним, две школьницы 14 и 13 лет вломились к пенсионеру в квартиру, отняли у него около 10 тысяч рублей и избили мужчину до смерти, истязая в течение трех часов. При вскрытии пенсионера оказалось, что его внутренние органы превратились в «однородную кашу», а вся кожа была в гематомах.