Россиянам рассказали, какие препараты могут вызвать инсульт после COVID-19

Медики заявляют, что бессистемное применение кроворазжижающих лекарств после коронавируса может привести к инсульту. Об этом рассказала в беседе с Ura.ru иммунолог Ирина Ярцева.

Медики заявляют, что бессистемное применение кроворазжижающих лекарств после коронавируса может привести к инсульту. Об этом рассказала в беседе с Ura.ru иммунолог Ирина Ярцева.

«Нельзя длительно употреблять после COVID-19 кроворазжижающие препараты, так как они предназначены далеко не всем. Только если пациент был госпитализирован, находился в стационаре, у него были выявлены осложнения и врач ему назначил лекарства по показаниям», — пояснила Ярцева.

По ее словам, среди пациентов многие длительно пьют антикоагулянты и получают на этом фоне осложнения в виде геморрагических инсультов.

«Люди верят сомнительным советам в интернете и начинают заниматься самолечением — например, за неделю до прививки сами себе назначают антикоагулянты, приходят на вакцинацию, а при предварительном осмотре врачи видят кровоподтеки», — рассказал доктор медицинских наук Сергей Токарев.