Россиянам рассказали, какие изменения в законах ожидаются в новом году

В 2022 году россиян ждет несколько изменений, касающихся налоговой системы, цифровизации и экологии. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Ura.ru.

В 2022 году россиян ждет несколько изменений, касающихся налоговой системы, цифровизации и экологии. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Ura.ru .

Депутат сообщила, что ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку.

«Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых», — добавила Бессараб.

Президент Владимир Путин в конце ноября подписал закон, распространяющий механизм единого налогового платежа на организации и И. П. Он будет действовать с 1 января. По словам Бессараб, также планируется развивать цифровизацию в стране. С нового года в России внедряется беззаявительный порядок получения многих соцвыплат. В том числе это касается маткапитала. Также социальная пенсия будет выплачиваться дистанционно — по электронному заявлению. Благодаря этому станет удобнее получать услуги, подчеркнула депутат. Кроме того, вырастет часть социальных выплат.

По словам Бессараб, к 2030 году Россия планирует добиться полного цифрового равенства.