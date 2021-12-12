Россиянам рассказали, какие изменения в законах ожидаются в новом году

В 2022 году россиян ждет несколько изменений, касающихся налоговой системы, цифровизации и экологии. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с
Депутат сообщила, что ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку.
«Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых», — добавила Бессараб.
Президент Владимир Путин в конце ноября подписал закон, распространяющий механизм единого налогового платежа на организации и
По словам Бессараб, к 2030 году Россия планирует добиться полного цифрового равенства.