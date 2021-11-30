За сутки в Рязанской области зарегистрировали 20 смертей от коронавируса

Данные о суточной заболеваемости на вторник, 30 ноября.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали 20 смертей от коронавируса. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в федеральном оперштабе.

За период пандемии число летальных случаев в регионе достигло 1 968.

За сутки коронавирус выявили у 231 жителя Рязанской области. Всего — 55 491. За сутки выздоровели 381 житель региона. Число вылечившихся достигло 46 078.

В России за сутки выявили 32 648 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии коронавирусом заболели 9 636 881.

За сутки выздоровели 33 442 человек. Всего их число достигло — 8 329 253.

За сутки от коронавируса умерли 1 229 человек. Всего — 275 193.