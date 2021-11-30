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В Тюмени ребенок уронил на себя телевизор и погиб
Трагедия произошла в среду, 24 ноября.

В Тюмени ребенок уронил на себя телевизор и погиб. Об этом сообщил сайт 72.ru.

Трагедия произошла в среду, 24 ноября, в одной из квартир.

От веса техники трехлетний ребенок получил серьезные травмы, от которых он умер.

По словам собеседника 72.ru, его мать ненадолго вышла из дома. Когда она вернулась, увидела, что на мальчике лежит телевизор. «На его голове и лице были травмы. Женщина пыталась спасти ребенка, но не смогла привести его в чувство, он умер», — отметил источник портала.

По данным журналистов, на место трагедии приезжали врачи «скорой» — они не смогли спасти ребенка. В пресс-службе регионального СКР отметили, что по факту трагедии следователи начали проверку. Отмечается, что в семье есть другие дети.