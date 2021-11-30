В Рязанской области в первый день зимы ожидаются сильный ветер и метель

Прогноз погоды на среду, 1 декабря, опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в первый день зимы ожидаются сильный ветер и метель. Прогноз погоды на среду, 1 декабря, опубликовало региональное ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в Рязанской области будет облачно, днем с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью снег, местами возможна метель. Гололедица, местами сильная.

В регионе прогнозируют юго-западный, западный ветер со скоростью 6-11 м/c. В ночь на 1 декабря возможны порывы 12-17 м/c.

Температура воздуха по региону ночью и днем — от -5 до 0 градусов.