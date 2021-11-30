В Рязани при столкновении «Шкоды» с ВАЗом пострадал мужчина

Авария произошла на Первомайском проспекте вечером понедельника, 29 ноября.

При столкновении двух автомобилей в центре Рязани пострадал один человек. Данные привело региональное УМВД.

Авария произошла в понедельник, 29 ноября, примерно в 22:30, около дома № 63 по Первомайскому проспекту.

По предварительным данным, 43-летний рязанец на Skoda Octavia на регулируемом перекрестке при повороте врезался в ВАЗ-211240, за рулем которой был 35-летний мужчина.

В результате аварии за медицинской помощью обратился водитель иномарки.

Проводится проверка.