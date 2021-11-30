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В Рязани мужчина ограбил круглосуточное кафе, угрожая куском пластмассы
Инцидент случился в заведении по улице Пушкина.

В Рязани мужчина ограбил круглосуточное кафе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился в заведении по улице Пушкина. По словам администратора кафе, ночью неизвестный зашел в кафе в маске и, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, похитил выручку в размере нескольких тысяч рублей.

Нападение попало на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что работница кафе пыталась дать отпор злоумышленнику, но тот вел себя агрессивно — разбил витрину, опрокинул прилавок и кассовый аппарат.

В ходе розыскных мероприятий, оперативники установили, что к нападению причастен 28-летний рязанец. Злоумышленника нашли и задержали.

Выяснилось, что нападение он спланировал заранее: подойдя ко входу в кафе он переоделся и надел маску, а после инцидента избавился от одежды. Кассиру он угрожал цилиндрическим куском пластмассы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.