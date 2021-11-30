В Рязани мужчина ограбил круглосуточное кафе, угрожая куском пластмассы

В Рязани мужчина ограбил круглосуточное кафе. Об этом
Инцидент случился в заведении по улице Пушкина. По словам администратора кафе, ночью неизвестный зашел в кафе в маске и, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, похитил выручку в размере нескольких тысяч рублей.
Нападение попало на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что работница кафе пыталась дать отпор злоумышленнику, но тот вел себя агрессивно — разбил витрину, опрокинул прилавок и кассовый аппарат.
В ходе розыскных мероприятий, оперативники установили, что к нападению причастен 28-летний рязанец. Злоумышленника нашли и задержали.
Выяснилось, что нападение он спланировал заранее: подойдя ко входу в кафе он переоделся и надел маску, а после инцидента избавился от одежды. Кассиру он угрожал цилиндрическим куском пластмассы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.