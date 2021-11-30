В Рязани ищут очевидцев ДТП с пешеходом на улице Ленинского комсомола

Авария случилась в среду, 24 ноября, примерно в 7:45 на улице Ленинского комсомола у дома № 85.

Рязанские госавтоинспекторы разыскивают очевидцев аварии с пешеходом. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в среду, 24 ноября, примерно в 7:45 на улице Ленинского комсомола у дома № 85. Там неизвестный мужчина на автомобиле сбил девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Виновник аварии скрылся с места ДТП, пострадавшая с травмами обращалась в больницу.

Просьба всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП обращаться по телефонам: (4912) 29-95-86, 29-74-54, а также по адресу: г. Рязань ул.Лесная, д. 28.