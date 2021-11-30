В России разработают программное обеспечение для подавления протестов в стране

Планируется, что новая система появится уже в 2022 году.

В России разработают специальное программное обеспечение, которое поможет предсказывать и предотвращать массовые беспорядки и протесты в стране. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил « Коммерсантъ » со ссылкой на источник.

Разработкой СПО занимается «Ростех». Планируется, что новая система появится уже в 2022 году.

Искусственный интеллект будет анализировать сообщения в СМИ, данные в соцсетях, «умных» камер и других источников. Затем он будет предсказывать несанкционированные митинги и протесты. Если беспорядки уже начались, система будет следить за поведением толпы и рекомендовать силовикам порядок действий.