В Путятинском районе умерла участница Великой Отечественной войны Александра Морозова

Ей было 97 лет.

В Путятинском районе умерла участница Великой Отечественной войны Александра Морозова. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Морозова родилась в 1923 году в селе Летники. Когда война началась, она трудилась в колхозе вместе с родителями. Позже её направили на трудовой фронт: копать окопы и строить дорогу «Москва-Куйбышев». Когда Морозовой исполнилось 18 лет, её направили учиться на водителя.

На протяжении войны она перевозила на автомобиле Studebaker грузы и раненых. Победу она встретила в городе Шпренхаген под Берлином.

После войны она устроилась работать в колхоз. Морозова родила и воспитала пятерых детей. У неё остались восемь внуков и девять правнуков.

Александры Морозовой не стало 29 ноября. Отмечается, что в Путятинском районе в живых остались два участника Великой Отечественной войны.