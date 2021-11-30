\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
Срд, 01
-1°
Чтв, 02
-3°
ЦБ USD 74.89 -0.09 01/12
ЦБ EUR 84.82 0.34 01/12
Нал. USD 74.30 / 75.80 14:26
Нал. EUR 84.40 / 85.40 14:26
Новости
Публикации
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
Вчера 12:36
998
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
4 230
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
4 492
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
22 ноября 15:56
4 819
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Путятинском районе умерла участница Великой Отечественной войны Александра Морозова
Ей было 97 лет.

В Путятинском районе умерла участница Великой Отечественной войны Александра Морозова. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Морозова родилась в 1923 году в селе Летники. Когда война началась, она трудилась в колхозе вместе с родителями. Позже её направили на трудовой фронт: копать окопы и строить дорогу «Москва-Куйбышев». Когда Морозовой исполнилось 18 лет, её направили учиться на водителя.

На протяжении войны она перевозила на автомобиле Studebaker грузы и раненых. Победу она встретила в городе Шпренхаген под Берлином.

После войны она устроилась работать в колхоз. Морозова родила и воспитала пятерых детей. У неё остались восемь внуков и девять правнуков.

Александры Морозовой не стало 29 ноября. Отмечается, что в Путятинском районе в живых остались два участника Великой Отечественной войны.