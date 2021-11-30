В Кремле ответили на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации против коронавируса
Ранее газета Presse сообщила, что в Австрии за отказ от вакцинации будут штрафовать в размере до 7,2 тысяч евро. Обязательная иммунизация начнется с 1 февраля 2022 года.
В Кремле ответили на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации против коронавируса. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова во вторник, 30 ноября, привели
Ранее газета Presse сообщила, что в Австрии за отказ от вакцинации будут штрафовать в размере до 7,2 тысяч евро. Обязательная иммунизация начнется с 1 февраля 2022 года.
В свою очередь Дмитрий Песков заявил, что власти страны не планируют прибегать к подобным мерам.
«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», — сказал Песков журналистам.