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В Кремле ответили на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации против коронавируса
Ранее газета Presse сообщила, что в Австрии за отказ от вакцинации будут штрафовать в размере до 7,2 тысяч евро. Обязательная иммунизация начнется с 1 февраля 2022 года.

В Кремле ответили на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации против коронавируса. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова во вторник, 30 ноября, привели РИА Новости.

Ранее газета Presse сообщила, что в Австрии за отказ от вакцинации будут штрафовать в размере до 7,2 тысяч евро. Обязательная иммунизация начнется с 1 февраля 2022 года.

В свою очередь Дмитрий Песков заявил, что власти страны не планируют прибегать к подобным мерам.

«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», — сказал Песков журналистам.