В Кальном дерево упало на дорогу и повредило провода напротив «Водоканала»
Авария произошла во вторник, 30 ноября.
В Кальном дерево упало на проезжую часть дороги. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.
Инцидент произошел во вторник, 30 ноября на Касимовском шоссе, напротив «Водоканала», на дороге, следующей в сторону Песочни. Растение повредило контактные провода.
Из-за произошедшего по дороге временно не проходят троллейбусы.
На место прибыли сотрудники МЧС. Последствия аварии ликвидируют рабочие городских служб.