В Кальном дерево упало на дорогу и повредило провода напротив «Водоканала»

Авария произошла во вторник, 30 ноября.

В Кальном дерево упало на проезжую часть дороги. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

Инцидент произошел во вторник, 30 ноября на Касимовском шоссе, напротив «Водоканала», на дороге, следующей в сторону Песочни. Растение повредило контактные провода.

Из-за произошедшего по дороге временно не проходят троллейбусы.

На место прибыли сотрудники МЧС. Последствия аварии ликвидируют рабочие городских служб.