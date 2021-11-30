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СМИ: В Калининграде 11-летняя девочка погибла после того, как мать забрала у нее телефон
Трагедия произошла в понедельник, 29 ноября.

В Калининграде 11-летняя девочка погибла после того, как мать забрала у нее мобильный телефон. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил портал «Клопс».

Трагедия произошла днем понедельника, 29 ноября, на улице Горького. Как рассказала журналистам мать ребенка, в день трагедии она поссорилась с дочерью. Та начала кричать, чтобы прохожие позвонили ее отцу. После этого она выпала из окна.

Отец ребенка погиб спустя примерно 40 минут. Тело мужчины обнаружили на асфальте, окно было распахнутым.

Мать ребенка госпитализировали в психиатрическую больницу через час после трагедии. По информации собеседника издания, погибшая девочка училась на дому. Также она состояла на учете у психиатра. Также источник отметил, что незадолго до трагедии мама забрала у дочки мобильный телефон.