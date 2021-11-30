Умер рязанский музыкант Геннадий Сафонкин

Он проработал в культурной отрасли более 45 лет.

Умер рязанский музыкант Геннадий Сафонкин. Об этом сообщила пресс-служба областного научно-методического центра.

В 1974 году Сафонкин стал заведующим автоклуба в родном Чучковском районе. С 1982 по 1987 годы он был директором районного ДК. С 1993 года он работал художественным руководителем и культорганизатором Инякинского СДК Шиловского района.

С 2009 года Сафонкин был аккомпаниатором в Турлатовском сельском Доме культуры. Также он руководил песенным ансамблем «Музыкальные узоры». При участии Сафонкина коллектив получал награды на различных конкурсах и фестивалях.

Геннадия Сафонкина не стало 27 ноября.