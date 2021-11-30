Священники совершили молебен в «красной зоне» рязанской больницы

По словам служителя Николо-Ямского храма Дмитрия Фетисова, о нем попросили сами врачи.

Священники совершили молебен в «красной зоне» рязанской больницы № 11. Об этом священнослужитель Дмитрий Фетисов сообщил в своем Instagram во вторник, 30 ноября.

Как рассказал представитель духовенства, он вместе с отцом Сергием Лазаревым окропили святой водой «зеленую» и «красную» зоны. Также они причастили и пособоровали всех желающих.

По словам служителя Николо-Ямского храма, о молебне попросили сами медики перед волной штамма «Омикрон».