Специалисты «Рязаньэнерго» в особом режиме работы начали ликвидировать отключения электроэнергии из-за непогоды

Энергетики осуществляют постоянный контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов.

Во вторник, 30 ноября, в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Рязанской области в виде сильного дождя и мокрого снега, понижения температуры воздуха до отрицательных значений, а также гололеда, гололедицы и резких порывов ветра до 22 м/с в филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» введен особый режим работы.

На территории Рязанской области энергетиками осуществляется постоянный контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. К выполнению аварийно-восстановительных работ готовы приступить 99 бригад в количестве 395 человек и 145 единиц техники. В распоряжении специалистов Рязаньэнерго находится 91 резервный источник электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 3322 кВт, которые будут использованы для подачи электроэнергии в случае необходимости.

«Рязаньэнерго» призывает граждан держаться в стороне от линий электропередачи и быть предельно внимательными — нарушение правил поведения рядом с энергообъектами смертельно опасно для жизни. Ни в коем случае нельзя приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит провод, то ни в коем случае не подходите к нему на расстояние ближе 8 метров. А если же вы все-таки оказались на более близком расстоянии к проводу — отходите от него, не отрывая стопы от земли. Будьте осторожны сами и научите этому своих детей!

Об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно сообщить по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220.