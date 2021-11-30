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Рязанский этап конкурса «Мисс Студенчество — 2021» выиграла Полина Плотникова
За диадему победительницы боролись девушки из шести вузов Рязани.

В рязанской областной филармонии в понедельник, 29 ноября, прошел финал регионального конкурса «Мисс Студенчество — 2021». Мероприятие проводилось в девятый раз.

За диадему победительницы боролись шесть девушек, представлявшие шесть вузов города. Седьмая конкурсантка отказалась от участия буквально перед самим финалом из-за проблем со здоровьем.

В течение вечера девушки показали, как они научились ораторскому искусству, представили свой номер творческого конкурса — песню, стихотворение или танец, а также продефилировали по сцене в вечерних платьях. Предварительно организаторы изучили также, насколько хорошо девушки играют в шахматы и каков средний балл оценок в их зачетках.

Жюри, в которое входили дизайнеры, спортивные тренеры, предприниматели и должностные лица, решило отдать пальму первенства Полине Плотниковой из РГУ. Вице-мисс стала Анастасия Чумакова из Академии ФСИН, а приз зрительских симпатий, определявшийся голосованием по QR-коду, достался Анастасии Харлиной из РГРТУ.

Вместе с красавицами и умницами нынешнего года на сцену вышла победительница прошлогоднего конкурса и участница «Мисс студенчество Россия» Анна Калинина.